Texas weer opgeschrikt door bloedige schietpartij

Opnieuw is Texas opgeschrikt door een massamoord, nu vanuit een rijdende auto. Vijf mensen kwamen om, een baby van 17 maanden werd in het gezicht geschoten.

Ook raakten zeker 21 mensen gewond toen een man op ogenschijnlijk willekeurige mensen schoot terwijl hij door de West-Texaanse steden Odessa en Midland reed. Hij was door agenten staande gehouden voor een verkeersovertreding, schoot op hen en richtte zijn wapen vervolgens op andere automobilisten en voorbijgangers.

Een van de verkeersagenten raakte gewond. De man bleef al rijdend schieten en verwondde op zijn route nog twee agenten. Onder de gewonden is ook een kind van 17 maanden. Volgens lokale media het in het gezicht geschoten. De schutter liet zijn eigen auto achter en stal het busje van een postbezorger. Aanvankelijk meldde de lokale politie daarom dat mogelijk een tweede schutter actief was.

De dader, een blanke man van rond de 35 jaar, werd na een achtervolging doodgeschoten door de politie op het parkeerterrein van een bioscoop. Over zijn motieven is vooralsnog niets bekend. De politie van Odessa meldde in een alarmbericht dat hij op willekeurige mensen schoot. ,,We denken dat we de dreiging onder controle hebben, maar ik kan daar niet 1000 procent zeker van zijn,” zei politiechef Michael Gerke.

Auto's met kogelgaten

De man begon te schieten even na drie uur ’s middags lokale tijd. Hij zorgde voor angst en chaos in Odessa en Midland. De politie maande inwoners binnen te blijven, een nabijgelegen universiteit werd hermetisch afgesloten. De studio van nieuwszender KOSA-TV in Odessa moest tijdens een live-uitzending worden ontruimd. Inwoners van Odessa beschreven hoe diverse auto’s met kogelgaten op een kruispunt stonden.

De auto van Tiffany Parada werd beschoten toen ze de wagen van de schutter passeerde op de snelweg, vertelde ze aan nieuwszender MSNBC. Haar vier kinderen zaten op de achterbank, haar man reed. ,,We zagen de politie en het leek op een achtervolging. Even verderop zagen we de auto die werd achtervolgd, we weken uit naar links, en toen stapte hij uit en begon hij op ons te schieten. We kwamen in de berm terecht, mijn man probeerde de wagen te controleren, we werden gek.”

Ze stopten om te zien of de kinderen in orde waren en probeerden andere automobilisten te waarschuwen, zei Parada. ,,We toeterden, draaiden de ramen naar beneden. We zagen hem dichterbij komen. Ik kon in de spiegel zien dat hij een lang wapen laadde.” De familie slaagde erin door de berm op de naastgelegen ventweg te komen en kon zo kogels ontwijken toen de man een tweede keer passeerde en opnieuw op hen schoot.

Junior Bejerano (20), ober in een restaurant in Odessa, beschreef aan de New York Times hoe een collega met EHBO-ervaring buiten een klein meisje in een kinderstoeltje hielp. Ze leek in haar schouder geschoten. ,,Ze was bij bewustzijn, maar zat helemaal onder het bloed. Het was vreselijk om dat te zien.”

