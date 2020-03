TGV ontspoort tussen Straatsburg en Parijs, machinist gewond

De trein met daarin 348 passagiers ontspoorde vanmorgen rond de klok van acht op zo'n twintig kilometer van Straatsburg, in het noordoosten van Frankrijk. De trein ligt aan de voorkant uit de rails. Op foto's is te zien hoe de kop van de trein beschadigd is. Een TGV (Train à Grande Vitesse) rijdt in Frankrijk een snelheid tussen de 250 en 320 kilometer per uur.



De brandweer is ter plaatse om passagiers uit de trein te begeleiden. Inzittenden hebben aan Franse media laten weten dat de trein plotseling flink remde en vervolgens uit de rails reed. Hij helde naar de zijkant, maar kantelde niet. Enkele passagiers klapten daarbij tegen de ramen of tegen de stoel voor hen. Volgens inzittenden werden ze ‘goed door elkaar geschud’.



De machinist is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is onbekend.