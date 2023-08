Thaise oud-premier Thaksin vlak na terugkeer vanuit de gevangenis naar ziekenhuis vervoerd

update Griekse brandweer vindt 26 verbrande lichamen bij natuur­brand, buitenwijk Athene ontruimd

Bij het dorp Avantas in het noorden van Griekenland zijn volgens plaatselijke media 26 verkoolde lichamen gevonden. In de regio zijn al dagen bosbranden. De Griekse brandweer stelt dat het om migranten gaat. Media spreken over ‘een afschuwelijke aanblik’. Ondertussen woedt ook elders in het land brand.