Thaise voetballers riskeren 'dubbele psychische klap' door alle aandacht

Wekenlang leefde Thailand en de rest van de wereld mee met het voetbalteam van De Wilde Zwijnen dat vastzat in een ondergelopen grot. Gisteren kwam het verlossende bericht uit het noordelijkste puntje van Thailand: ze zijn gered! Eind goed al goed, dus. Maar hoe verwerken de jonge voetballers dit nare avontuur? Psychiater Bram Bakker waarschuwt voor de hype: ,,Daar gaan ze last van krijgen. Wat ze in die grot meemaakten is traumatisch, maar nu gaat het hele circus eromheen ook tot ze doordringen.''



Dat circus bestaat uit immense media-aandacht, van de lokale krantjes tot wereldwijde spelers als CNN. En tel daarbij op een reeks politici, hoogwaardigheidsbekleders en topclubs die strooien met felicitaties, steunbetuigingen en cadeaus. Zo belooft de Thaise premier een groot feest en heeft Manchester United de jongens alvast uitgenodigd voor het bijwonen van een competitiewedstrijd op Old Trafford. Bakker is kritisch: ,,Iedereen wil nu wat van hen, ze worden straks overal voor de camera getrokken. Terwijl dat niet altijd helend werkt. Er is geen bewijs dat ze hier baat bij hebben. Iedereen verwerkt zoiets op een eigen manier, maar mediastilte is nu echt het beste. Laat hen met rust, ze moeten eerst naar hun eigen warme nest.''