Théoneste Bagosora, architect van de Rwandese genocide, overleden in Mali

Held uit ‘Hotel Rwanda’ schuldig aan terreur

20 september Paul Rusesabagina, de volksheld die in 1994 meer dan 1200 landgenoten redde door ze tijdens de genocide bescherming te bieden in zijn hotel Mille Collines, is vanmiddag in zijn geboorteland Rwanda tot 25 jaar cel veroordeeld. Critici zeggen dat het proces in zijn geboorteland niet eerlijk is verlopen.