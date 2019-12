Therapiehond steelt speelgoed op Amerikaanse politiebureau

De golden retriever werd op heterdaad betrapt toen hij een pop in een mandje voorzichtig met zijn bek oppakte en naar zijn geheime verstopplek bracht, onder een bureau in een kantoor aan de andere kant van het gebouw.

Onder het bureau vonden de agenten ook het andere ‘gestolen’ speelgoed terug, onder meer een lama- en een pinguïnknuffel. De hele ‘achtervolging’ werd door een agent op video opgenomen en op de Facebookpagina van het bureau gezet:

,,We wisten al vrij snel dat Ben achter de ‘diefstallen’ zat, want de kamer waar het speelgoed bewaard wordt, is normaal gezien altijd op slot”, zegt politieagent James Mill. ,,Toen Ben al het speelgoed zag, dacht hij dat het allemaal voor hem was.”

De agenten hebben de speeltjes die Ben zich toegeëigend heeft vervangen door nieuw speelgoed om weg te geven. ,,Hij had overal overheen gekwijld”, legt Mill uit. Of Ben zijn toegeëigende speelgoed mag houden, is onduidelijk.

