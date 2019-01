Theresa May: Houdini aan de Theems

Theresa May leed een zware verkiezingsnederlaag, haar partij kwam tegen haar in opstand, ze incasseerde een historische nederlaag bij een stemming in het Lagerhuis en vervolgens kwam er een motie van wantrouwen tegen haar. Ook die overleefde May woensdag. Erg populair is de Britse premier niet, maar ze is ook niet gehaat genoeg om haar weg te krijgen. Op de een of andere manier weet ze tot nu toe elke aanval af te slaan.

Theresa May heeft meerdere geuzennamen. Ze wordt bijvoorbeeld 'de duikboot' genoemd. Zodra er iets aan de hand is, verdwijnt ze onder water en wacht ze tot ze weer naar boven kan komen. Ze laat niet het achterste van haar tong zien. Een partijgenoot noemde haar ooit eens ,,een verdomd moeilijke vrouw'' en die bijnaam draagt ze nu met trots.

May studeerde geografie in Oxford. Na haar diploma werkte ze een tijdje bij de Bank of England, de centrale bank van Groot-Brittannië. In 1997 werd ze parlementslid en al gauw kwam ze in het schaduwkabinet, de conservatieve oppositie tegen de Labour-regering. In 2010 kwamen de Conservatieven weer aan de macht. In dat kabinet werd May minister van Binnenlandse Zaken, tot verrassing van velen.

Gedoogsteun

Tijdens de campagne voor het brexitreferendum verklaarde May weliswaar dat ze in de Europese Unie wilde blijven, maar ze voerde er amper campagne voor. Daarmee hield ze de zogeheten brexiteers te vriend, wat in 2016 beloond werd met het premierschap na het vertrek van David Cameron.

Als premier moest ze onderhandelen met Brussel over het verlaten van de Europese Unie. Maar tot verbijstering van vriend en vijand schreef ze binnen een jaar parlementsverkiezingen uit. Ze had een grote meerderheid in het Lagerhuis, maar verloor die. Ze wist aan te blijven dankzij de steun van een kleine fractie, de protestantse Noord-Ierse partij DUP. Die besloot gedoogsteun te geven, waardoor May net genoeg stemmen had om premier te blijven.