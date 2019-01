Theresa May moet nu luisteren

Nadat de Britse premier afgelopen dinsdag gigantisch verloor in de stemming over haar brexitdeal zit ze muurvast. In een poging de impasse te doorbreken, is May druk in gesprek met zij die het akkoord verwierpen. De kleinere oppositiepartijen SNP, Plaid Cymru, de Liberal Democrats en de Green Party kwamen de afgelopen dagen al langs. Ook gedoogpartner DUP mocht zijn zegje komen doen, net als criticasters uit de eigen Conservatieve Partij.



Grote afwezige is Labourleider Jeremy Corbyn: hij weigert met May in gesprek te gaan. Hij eist dat zij eerst het zogenoemde no deal-scenario - een brexit zonder akkoord - van tafel veegt. Corbyn wil ook dat zijn partijgenoten zijn voorbeeld volgen. Die starre houding valt niet bij iedereen van Labour goed. ,,In het verleden ging hij zonder voorwaarde in gesprek met Hamas, Hezbollah en president Assad'', zei parlementariër Mike Gapes. ,,Hij kan ook gewoon gaan en argumenten tegen een no deal uiteenzetten. Als we in het parlement, de regering en de oppositie de dialoog niet aangaan, komen we niet uit deze nationale crisis.''