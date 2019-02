Tien doden door brand op trainingscomplex Braziliaanse voetbalclub Flamengo

UPDATEBij een brand in het trainingscentrum van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo in Rio de Janeiro zijn vanmorgen tien mensen om het leven gekomen. Volgens de brandweer gaat het om zes jeugdspelers en vier volwassen medewerkers van de club. Een jeugdspeler van 14 jaar en twee van 15 raakten gewond. Een van hen is er ernstig aan toe.

De brand brak vrijdagmorgen rond vijf uur uit in een van de slaapvertrekken op het trainingscentrum Ninho do Urubu (‘Gierennest’), gelegen in de wijk Vargem Grande in het uiterste westen van Rio de Janeiro. De slachtoffers werden verrast in hun slaap.



De identiteit van de dodelijke slachtoffers is nog niet officieel bekendgemaakt. Veel spelers die permanent op het trainingscomplex wonen komen uit plaatsen in heel Brazilië. De club wil eerst de betrokken families inlichten voordat er mededelingen worden gedaan over de namen van de slachtoffers. Op sociale media melden sommige spelers dat ze op tijd aan de vlammen hebben kunnen ontkomen en veilig zijn. Braziliaanse media melden dat in elk geval twee spelers van 15 jaar tot de omgekomen slachtoffers behoren.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens lokale media was er geen licht op het complex als gevolg van het noodweer in Rio de Janeiro van afgelopen woensdag, dat het leven kostte aan zes mensen. Er zouden daarom kaarsen gebruikt zijn. Volgens de brandweer van de stad is het onderzoek naar de oorzaak van de brand in volle gang en is het nog te vroeg om daarover mededelingen te doen.

Vanwege het noodweer woensdag waren de trainingen van donderdag en vrijdag afgelast. Daardoor sliepen er minder spelers op het complex toen de brand uitbrak, omdat spelers uit Rio de Janeiro en nabije omgeving naar huis waren.

Renovatie

Flamengo is een van de grootste voetbalclubs van Brazilië en leverancier van topspelers als Zico, Junior en Leonardo. Het zogenoemde Gierennest is gebouwd in 2014 en vorig jaar voor veel geld gerenoveerd en uitgebreid. De afgebrande slaapvertrekken zouden binnenkort worden gesloopt. Zowel de proftak als de jeugd van Flamengo traint op het complex, dat bestaat uit verschillende trainingsvelden, een waterpark, een sportzaal, een medisch centrum en een mini-stadion.

Een trainingscentrum zoals dat van Flamengo, waar veelbelovende spelers worden opgeleid, is gebruikelijk bij veel Braziliaanse profclubs. Gedurende het voetbalseizoen wonen de jonge talenten op het trainingscomplex van de club.

Diverse spelers die in het recente verleden ‘opgroeiden’ op het Gierennest, zoals Vinicius Jr. (nu Real Madrid) en Lucas Paquetá (nu AC Milan) betuigden op sociale media hun medeleven.

Drie dagen rouw

Het voetbal in Rio de Janeiro is in rouw. Komend weekend stonden de halve finales van het staatskampioenschap op het programma. Zaterdag zou in stadion Maracanã de klassieker Flamengo-Fluminense worden gespeeld en een dag later het duel tussen Vasco en Resende. De voetbalbond van Rio de Janeiro heeft beide duels inmiddels afgelast.

Zowel de stad als de deelstaat Rio de Janeiro heeft drie dagen rouw afgekondigd vanwege de tragedie en het noodweer van woensdag waarbij zes mensen omkwamen.

