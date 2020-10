Tien jaar na deal met Nederland geen feest op Antillen: ‘Ze hebben er een potje van gemaakt’

De verwachtingen waren groot. Na lange onderhandelingen lag er een akkoord over de nieuwe Koninkrijksrelaties. Op 10 oktober 2010 hielden de Nederlandse Antillen op te bestaan als afzonderlijk land. Met Aruba, dat al een status aparte had, werden Curaçao en Sint Maarten soevereine landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba bleven bijzondere Nederlandse gemeentes. Het was de uitkomst van volksraadplegingen op de vijf eilanden. De bevolking van Curaçao en Sint Maarten wilden een land binnen het Koninkrijk worden. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hadden ze daar geen trek in.

Onmacht

De wijziging werd ingegeven door de gedachte dat het de afzonderlijke eilanden beter af zou gaan als zij werden bevrijd van de onmacht en traagheid van het Land Antillen. De opbloei van Aruba na het verkrijgen van de status aparte vanuit Den Haag was op Curaçao en Sint Maarten niet ongemerkt voorbij gegaan. Ook zij wilden profiteren van de mogelijkheid om eigen binnenlands beleid te voeren en rechtstreeks zaken te doen met Nederland.

Potje

Tien jaar later blijkt dat de praktijk veel weerbarstiger is dan de theorie. Ook Curaçao begon met een schone lei, de miljardenschuld werd kwijtgescholden maar in 2020 komt het op de balans opnieuw miljarden tekort en wordt Den Haag wederom om financiële bijstand gevraagd. Curaçao staat er financieel nog slechter voor dan toen. De laatste premier van de Nederlandse Antillen, Emily de Jongh-Elhage, die de weg naar ’10-10-10’ heeft geplaveid, is ronduit teleurgesteld. ,,Ze hebben er een potje van gemaakt’’, zegt De Jong-Elhage tegenover het Caraïbisch Netwerk. ,,Onze schuld is inmiddels alweer opgelopen naar meer dan 3 miljard. We zijn terug bij af.” De droom van de nieuwe landen als voorbeeld voor andere staten in het Caraïbisch gebied is uiteengespat. Alleen op Bonaire en Saba is de situatie er sinds 2010 op vooruit gegaan.

Teleurstelling

Het oordeel van De Jong-Elhage kan voor niemand een verrassing zijn. Bij het vorige jubileum van ’10-10-10’, in 2015, had het feestgedruis al lang plaats gemaakt voor teleurstelling. Over de zorg en het onderwijs waren geen klachten maar sociaal-economisch ging het absoluut niet beter dan voorheen. Sint-Eustasius stond alweer onder financieel toezicht vanuit Nederland. Op de eilanden werd geklaagd over de strenge regelgeving die zij in 2010 kregen opgelegd, concludeerde hoogleraar politicologie J.Th.J. van den Berg in 2015 in een opiniestuk voor het AD. De heimwee naar het ooit verketterde, overkoepelende bestuur van de Nederlandse Antillen was groot. Het had een voordeel gehad dat nu pas werd onderkend: het zorgde ervoor dat het eigengereide handelen van de afzonderlijke eilandbesturen binnen de perken bleef. De nieuwe situatie gaf veel meer ruimte voor incompetentie, corruptie en vriendjespolitiek.

Vinger

Volgens Maria Liberia-Peters die in de jaren 80 en 90 drie Antilliaanse kabinetten leidde, hadden de nieuwe Koninkrijksrelaties al in 2015 tegen het licht moeten worden gehouden omdat de aanpassing niet de beoogde oplossing van problemen heeft gebracht. ,,Dan hadden we de vinger kunnen leggen op zere plekken. 10-10-10 was een experiment en dat is nooit getoetst’’, zei Liberia-Peters onlangs in een radio-interview.

‘Medicijn’

Raymond Knops, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, daarentegen heeft een helder beeld van het ‘medicijn’ dat de situatie op de eilanden kan verbeteren. ,,De landen moeten hun overheid goed gaan inrichten, belasting innen, korten op de soms idiote salarissen in de publieke sector en zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’’, aldus Knops. Het is een oud gegeven in een nieuw jasje. Tien jaar geleden kregen de bestuurders een soortgelijke opdracht mee.

