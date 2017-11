Tien miljoen voor baby 'die niet geboren had mogen worden'

Omodele weet maar al te goed wat voor zorgen ze nog zal moeten toedienen, want ze heeft een neef met dezelfde aandoening. Juist om die reden had ze in 2006 een test laten uitvoeren: ze wilde absoluut vermijden dat zij als draagster van het gen de ziekte aan haar kind zou doorgeven. Dokter Hafshah Khan zette het licht toen op groen, met alle gevolgen van dien.



Later zou echter blijken dat er bij dat onderzoek een cruciale fout begaan was: de resultaten maakten enkel duidelijk of Omodele zelf hemofilie had. Nee dus, maar dat was geen nieuws. De vraag of er een risico bestond als ze zwanger zou worden, bleef alleen onbeantwoord.