Tien oud-defensieministers VS verenigen zich: accepteer verkiezingsuitslag

,,Amerikaanse verkiezingen en vreedzame machtsoverdrachten zijn kenmerken van onze democratie’’, stellen de oud-ministers, onder wie zich zowel Democraten als Republikeinen bevinden. ,,De tijd om de resultaten in twijfel te trekken, is voorbij. Het moment voor de formele telling van de stemmen van het kiescollege, zoals voorgeschreven in de grondwet en het statuut, is aangebroken.’’



Onder de ondertekenaars zijn James Mattis, die in 2018 opstapte als Defensieminister onder Trump, en Mark Esper, die de huidige president vorig jaar november ontsloeg. De andere oud-ministers zijn Ashton Carter, Dick Cheney, William Cohen, Robert Gates, Chuck Hagel, Leon Panetta, William Perry en Donald Rumsfeld.



De tien voormalige functionarissen doen hun oproep in de aanloop naar woensdag, als het Amerikaanse Congres voor de taak staat de uitslag van de presidentsverkiezingen te bekrachtigen. Een groep van elf Republikeinse Senatoren kondigde aan daar een stokje voor te willen steken.