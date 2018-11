Tien vermisten na instorten gebouwen in centrum van Marseille

video Grote ophef over ‘ziekmaken­de’ video nagespeel­de Londense flatbrand

5 november In Groot-Brittanië wordt met afschuw gereageerd op een filmpje waarin een groep mensen een kartonnen model van de afgebrande Grenfell Tower in de fik steken. Ze lachen en doen alsof ze bewoners zijn van de toren, die in de val zitten.