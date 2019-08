Tienduizenden bijen gevonden in plafond: bewoner had er ‘geen last van’

Het nest zat er al een maand of tien en was op een prachtige manier tussen de plafonddelen gevormd. Meterslange honingraten zaten tegen elkaar aan op het plafond geplakt. Laurel Lupschen, de bewoonster van het huis, wist dat de bijen er zaten, maar had er tot voor kort ‘weinig last van’. Ze wist echter wel dat de dieren op een gegeven moment weg moesten en belde de imker toen ze maar in en uit het huis bleven vliegen en overlast veroorzaakten.



De imker was verbaasd over de grootte van het nest, maar gaf aan dat dit zeker niet het grootste was dat hij ooit had gezien. Wel was hij onder de indruk van de bijzondere vorm.