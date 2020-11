Tienduizenden Fransen betogen tegen omstreden wetswijziging en politiegeweld

Er waren vandaag onder andere betogingen in Straatsburg, Lyon, Lille, Marseille en Bordeaux. Volgens een telling van het ministerie van Binnenlandse Zaken, om 18 uur, waren er in totaal 133.000 betogers waarvan 46.000 in Parijs. De organisatie sprak van 500.000 betogers. In Parijs en Rennes kwam het tot rellen. In Parijs wierpen betogers barricades op, werd een auto in brand gestoken en enkelen gooiden met voorwerpen naar de politie. Ook in Rennes werden barricades opgericht.