Tienduizenden Israëliërs betogen opnieuw tegen ‘antidemocratische’ hervormingen ultrarechtse regering

Voor de derde zaterdagavond op rij is in Israël geprotesteerd tegen de gerechtelijke hervormingsplannen van de nieuwe, ultrarechtse regering van premier Benjamin Netanyahu. Ze wil radicale veranderingen doorvoeren die de invloed van het hooggerechtshof beperken ten voordele van het parlement.

Alleen al in Tel Aviv waren vanavond zo’n 50.000 betogers op de been, verklaarden politiefunctionarissen tegen de publieke omroep KAN. ,,Mensen die van ons land houden, verdedigen hier de democratie, de rechtspraak, het idee van samenleven en het algemeen welzijn’’, zei Yair Lapad, leider van de centristische oppositiepartij Yesh Ati en tevens oud-premier, tegen The Times of Israel. Vorige week gingen zo’n tachtigduizend mensen de straat op in de tweede grootste stad van het land en enkele duizenden meer in Jeruzalem en Haifa.

Einde aan de onafhankelijkheid

De protesten zijn gericht tegen de hervormingsvoorstellen die minister van Justitie Yariv Levin op 11 januari lanceerde. Daarin gaat het vooral om de constitutionele toetsing van wetten uitgevaardigd door de Knesset, het Israëlische parlement. Deze toetsing (of wetten in strijd zijn met de Grondwet) vindt plaats bij het hooggerechtshof. Dat kan nieuwe ‘ongrondwettelijke’ wetgeving schrappen. Maar als het aan Levin ligt, kan het parlement die beslissing straks terugdraaien met een gewone meerderheid van stemmen.

Levins wetsontwerp geeft de regering ook de volledige controle over de benoeming van rechters, inclusief de raadsheren van het hooggerechtshof. Ze zal bij dat hoogste rechtscollege ook een president en vice-president kunnen benoemen die er nog geen deel van uitmaakten en mogelijk zelfs geen rechter waren bij een lagere rechtbank. De plannen maken ook een einde aan de onafhankelijkheid van juridische adviseurs van ministeries en hun adviezen zijn niet langer juridisch bindend.

Machteloos tegenover inperking burgerrechten

De voorstellen ondermijnen de Israëlische democratie, zeggen critici. Doordat de wetgevende macht op de stoel van de rechterlijke macht gaat zitten, verdwijnt de onafhankelijkheid van de rechtsstaat. De voormalige president van het hooggerechtshof, Aharon Barak, vergeleek de plannen met ‘gifpillen’ die het land zullen veranderen in een ‘holle democratie’, waarin burgers machteloos staan tegenover inperking van hun rechten. Hij sprak van ‘het begin van het einde’ van de moderne staat Israël.

Israëlische president Yitzhak 'Isaac' Herzog

Oppositieleider Yair Lapid noemde het wetsontwerp ‘geen juridische hervorming’ maar ‘radicale regimeverandering’. De Israëlische president Yitzhak ‘Isaac’ Herzog liet weten dat de controverse over de hervormingsplannen hem grote zorgen baart. ,,We zijn in de greep van een diepgaand meningsverschil dat onze natie uit elkaar scheurt’’, zei hij zondag in een toespraak. Hij probeert naar eigen zeggen een ‘historische constitutionele crisis’ te voorkomen.

De Israëlische president Yitzhak 'Isaac' Herzog.

Bevoegdheid overschreden

Justitieminister Levin en andere voorstanders van de hervormingsplannen stellen dat het hooggerechtshof zijn bevoegdheid de afgelopen twee decennia heeft overschreden en gekozen coalities en ministers ‘ernstig beperkte’ in hun uitvoering van het regeringsbeleid. Premier Netanyahu steunt de voorstellen resoluut en zegt dat ze ‘de democratie zullen versterken.’

Hij beloofde een ‘verdiepende discussie’ in een parlementaire toetsingscommissie waarin ook de oppositie is vertegenwoordigd. ,,We zullen de hervormingswetgeving voltooien die zal oplossen wat opgelost moet worden, individuele rechten volledig zal beschermen en het vertrouwen van het publiek in het rechtssysteem zal herstellen’’, zei hij.

Corruptieproces

De omstreden hervormingsplannen komen op een moment dat premier Netanyahu terechtstaat wegens corruptie. De inmiddels 71-jarige politicus stelt sinds hij in 2019 werd aangeklaagd, dat het rechtssysteem bevooroordeeld is tegenover hem. Minister van Justitie Levin koppelde zijn hervormingsplannen afgelopen week voor het eerst aan de ‘juridische beproevingen’ van de premier. De aanklacht tegen hem in drie zaken ‘overtuigde het publiek van de noodzaak de bevoegdheden van de rechterlijke macht te beperken’, hoorde The Times of Israel hem maandag zeggen in het parlement.

Regeringscritici beschuldigen Netanyahu en bevriende parlementsleden er al geruime tijd van het rechtssysteem te willen hervormen, zodat de premier zich kan ontworstelen aan de strafrechtelijke aanklachten tegen hem. Hoewel Levin de in mei vorig jaar begonnen rechtszaak tegen Netanyahu niet afschilderde als de aanzet voor zijn hervormingsplannen, onderstreepten zijn opmerkingen in de Knesset de wirwar van politieke en persoonlijke belangen rond de controversiële kwestie.

Minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri (M) met premier Benjamin Netanyahu (R) en minister van Justitie Yariv Levin (L) tijdens een kabinetsvergadering op 8 januari.

Wet-Deri

Spanning tussen politieke belangen en rechterlijke macht is er ook in de kwestie rond de minister van Binnenlandse Zaken Aryeh ‘Arie’ Deri. Hij werd vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens belastingfraude, na een deal met justitie. Daarbij beloofde de 63-jarige leider van de ultraorthodoxe Shas-partij uit de politiek te stappen.

Ondanks die toezegging werd Deri op 29 december weer benoemd tot minister. Daarvoor had de Knesset een wet aangepast die bepaalde dat iemand geen minister kan worden na een veroordeling in de zeven voorgaande jaren. Het parlement veranderde dat in ‘een veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf’, waarvan geen sprake was bij Deri.

Ongeldige benoeming

Het hooggerechtshof verklaarde die benoeming woensdag ongeldig omdat ze in strijd is met de deal waardoor de politicus niet naar de gevangenis hoefde. Bovendien werd Deri in 1999 wél veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van drie jaar, wegens fraude en omkoping. Het hoogste rechtscollege oordeelde dan ook dat premier Netanyahu hem moet ontslaan. De rechts-religieuze partij, die met elf parlementszetels cruciaal is voor de regering, gaf daarna aan dat ze uit het kabinet stapt als Deri er niet langer deel van mag uitmaken.

De 37ste regering van Israël, onder leiding van Netanyahu, is de meest rechtse en religieuze ooit. Zijn conservatief-liberale Likoed-partij vormt een coalitie met twee ultraorthodoxe en drie ultranationalistische partijen.

De betoging in Tel Aviv.