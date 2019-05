Tiener in brand gestoken na melden aanranding; doodstraf geëist tegen verdachten

Staat Oklahoma klaagt farmaceu­tisch bedrijf aan voor opiatencri­sis

3:37 In de VS is een rechtszaak van start gegaan tussen de staat Oklahoma en het farmaceutische bedrijf Johnson & Johnson. Duizenden mensen in die staat zijn al omgekomen door een overdosis opiaten van het bedrijf. Ook in de rest van het land is er een groot probleem met de zeer verslavende, zware pijnstillers.