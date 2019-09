Tiener schakelt huurmoordenaars in om ouders te laten doden

Alyssa Hatcher nam eerst omgerekend ruim 450 euro op van hun rekening: bedoeld voor een nog onbekende persoon die de opdracht zou uitvoeren. Toen hij dat niet deed, pinde de tiener ongeveer 840 euro met de creditcard om een andere huurmoordenaar in te schakelen. De snode plannen van Hatcher konden worden verijdeld, omdat ze aan een vriend had verteld over het moordplan. Volgens die vriend hadden hij en Alyssa het gesprek in een etablissement dat bekend staat als drugshol waar jong en oud verdovende middelen koopt en gebruikt. De vriend tipte de politie waarna Alyssa kon worden aangehouden.

Meervoudige moord

Hatcher wordt nu officieel verdacht van het plannen van een meervoudige moord. Als de tiener wordt veroordeeld, maakt ze kans op een fikse gevangenisstraf. De duur daarvan is, omdat ze nog minderjarig is, moeilijk in te schatten. Of de door de tiener ingeschakelde huurmoordenaars al zijn aangehouden, is onduidelijk. Evenmin is bekend hoe de privésituatie van de aangehouden tiener is. Ze zou met name door haar druggebruik veel conflicten met haar ouders hebben gehad.