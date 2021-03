Tieners steken David (42) dood omdat hij homo is: ‘Ze zochten mannen die geen aangifte durven doen’

In het onderzoek naar de dood van de Belgische David Polfliet (42) , van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in België, zijn drie verdachten opgepakt op verdenking van moord. De jongens van 16 en 17 jaar uit Beveren en Antwerpen gaven zichzelf aan bij de politie. De tieners lokten de man in de val via datingapp Grindr en zouden zo nog minstens twee slachtoffers gemaakt hebben.

Bij de Belgische politie is de bende van L.N. (16) en R.P. (17) uit Kieldrecht en K.B. (17) uit Antwerpen al langer bekend, onder meer vanwege vandalisme en diefstal met geweld. Voor dat laatste werd L.N. onlangs nog door de jeugdrechter veroordeeld tot een werkstraf. Eén van zijn vrienden zat ook al een tijd in een gesloten instelling.



Vrijdagavond had de bende met David Polfliet afgesproken via Grindr, een datingapp voor homo’s. Een spannende date in het park: dat was wat de 42-jarige David verwachtte toen hij die avond met een jongen afsprak in een donkere uithoek van een park in Beveren, uit het zicht van pottenkijkers of toevallige voorbijgangers. Wat hij niet wist, was dat achter het valse profiel de 16-jarige L.N. uit Kieldrecht schuilging.

De tiener trommelde zijn vrienden K.B. (17) en R.P. (17) op, waarna ze naar het park gingen. Het was niet hun eerste ‘afspraakje’, ze hadden al eerder slachtoffers gemaakt die ze bestalen en bedreigden. Toen ze David confronteerden, vocht hij moedig terug, maar dat bekocht hij met zijn leven.

Niet het eerste slachtoffer

Het zwaar toegetakelde lichaam van David werd zaterdag tussen de bosjes gevonden. ,,Zondag werd een autopsie uitgevoerd”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,,Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven is gebracht.” Vermoedelijk met een mes. Zondag werd de omgeving en een vijver in de buurt onderzocht, het is niet duidelijk of het moordwapen is gevonden.

Wat wel snel duidelijk was: de methode die gebruikt werd. Die kwam de speurders bekend voor. L.N. en zijn vrienden hadden al minstens twee keer eerder toegeslagen via de datingapp. Daarbij werd ook een wapen gebruikt en werden de slachtoffers beroofd. Volgens bronnen bij de politie kozen ze ‘kwetsbare’ mannen uit van wie ze dachten dat die geen aangifte zouden doen uit schaamte omdat ze met een jonger iemand hadden afgesproken. Het onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel slachtoffers de bende in totaal heeft gemaakt.

De bende van N., B. en P. is berucht in de regio. Het is een groep jeugddelinquenten die al heel wat op hun kerfstok heeft, van diefstal tot geweld, en die bekend is bij politie.

Zelf aangegeven

Zondagochtend gaf de Antwerpse K.B. zich als eerste aan bij de politie. Na zijn verhoring werd hij naar de jeugdinstelling in Everberg gebracht. Zondagnacht gaven ook de andere twee jongens zich aan. ,,Vertrouw me”, zei L.N. tegen zijn moeder toen hij naar de politie ging. ,,Hij zei me dat hij onschuldig is... Maar ik weet echt niet wat daar gebeurd is”, zegt zijn moeder vol ongeloof.

Quote Die gastjes hebben hem op beestachti­ge manier afgemaakt. En waarom? Vrienden van David Polfliet

De twee tieners worden vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde. Het OM vraagt om hen in een gesloten instelling te plaatsen. Het trio wordt verdacht van moord, en gezien hun leeftijd riskeren ze een strafrechtproces waar ze een levenslange celstraf riskeren. Als uit het onderzoek blijkt dat het daadwerkelijk om moord gaat, met de verzwarende omstandigheid van een haatmotief, dan kan de jeugdrechtbank beslissen dat de ‘gewone’ jeugdmaatregelen niet voldoende zijn en hen uit handen geven. Het OM houdt momenteel nog alle opties open in het onderzoek.

Beestachtige manier

Bij de vrienden van David heerst intussen ongeloof en woede. ,,Die gastjes hebben hem op beestachtige manier afgemaakt. En waarom? Omdat hij homo was?” Al drie dagen proberen zij zich voor te stellen hoe de laatste momenten van hun kameraad er uit hebben gezien. ,,Het had een leuke avond moeten worden voor hem. Een spannende date. Maar in plaats daarvan wandelde David zonder het zelf te weten zijn dood tegemoet. We hopen dat ze hun straf niet zullen ontlopen, dat ze er niet met een waarschuwing vanaf komen omdat ze nog minderjarig zijn. Hopelijk treedt het gerecht kordaat op, en geven ze het juiste signaal: dat dit absoluut niet kan.”

