Tientallen aanhangers Navalni opgepakt bij protesten in Rusland

CORONAVIRUS LIVE | ‘OMT-le­den wilden opstappen om politieke beïnvloe­ding’, Hongkong in eerste lockdown

6:29 In Duitsland is voor het eerst de Braziliaanse variant van het coronavirus vastgesteld. Een functionaris van de deelstaat Hessen heeft laten weten dat de geïnfecteerde persoon in kwestie donderdag in Frankfurt arriveerde vanuit Brazilië, meldt omroep Deutsche Welle. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.