Tientallen arrestaties bij verboden extreemrechtse betoging Brussel

Mexicaanse ‘gruwelput’: resten van zeker 44 mensen gevonden in 119 tassen

12:55 In Mexico hebben forensisch onderzoekers vastgesteld dat de menselijke resten die eerder deze maand gevonden werden in een massagraf van zeker 44 verschillende personen zijn. Op de plek in het west-Mexicaanse Jalisco lagen de resten in 119 tassen begraven.