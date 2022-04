Tientallen doden door overstromingen Zuid-Afrika

Inwoners Sydney moeten huis uit nadat ‘jaar aan regen’ valt in vier maanden tijd

Inwoners van laaggelegen wijken in Sydney moeten donderdag hun huizen verlaten omdat er overstromingen dreigen. Australische media melden dat er in de stad in de eerste 96 dagen van 2022 evenveel regen is gevallen als in een gemiddeld jaar.

7 april