Tientallen doden en gewonden bij nieuwe bloedige aanslag op Afghaanse school en moskee

Bij een nieuwe bloedige bomaanslag op een moskee en een religieuze school in het noorden van Afghanistan zijn vandaag zeker 33 mensen omgekomen, onder wie leerlingen van de school. Dat meldt een functionaris van de taliban. De aanslag in de stad Imam Saheb is al de derde op een sjiitisch doelwit in drie dagen.

Zabihullah Mujahid tweette het nieuws over de verwoestende bomaanslag in de stad Imam Saheb, in de provincie Kunduz, waar eerder Nederlandse eenheden waren gelegerd. ,,De daders van deze aanslagen zijn door en door slecht en er worden serieuze pogingen gedaan om ze te arresteren en te straffen’’, zei hij.

Mujahid zei verder dat ook zeker 43 mensen gewond zijn geraakt, velen van hen studenten. Op sociale media werden beelden gepost van slachtoffers die van de moskee naar een ziekenhuis werden gebracht. Het gebedshuis is omringd door glasscherven. Vooralsnog heeft niemand de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reeks aanslagen

De bloedige aanslag volgt op diverse andere bomaanslagen de afgelopen dagen, waarvoor de Afghaanse afdeling van Islamitische Staat de verantwoordelijk heeft opgeëist. De ergste aanval tot vandaag was op een sjiitische moskee gisteren in het noorden van Mazar-e-Sharif, waarbij eveneens tientallen doden en gewonden vielen.

Ook ontplofte donderdag een bermbom in de buurt van een jongensschool in de Afghaanse hoofdstad Kaboel, waarbij twee kinderen gewond raakten. Een derde bom in het noorden van Kunduz verwondde elf monteurs die voor de taliban-heersers van het land werkten.

Opgelaaide strijd

Sinds de taliban afgelopen augustus in Afghanistan aan de macht kwamen en de laatste internationale vredestroepen het land verlieten is ook de strijd van Islamitische Staat weer opgelaaid. De terroristen hebben het vooral gemunt op sjiitische moslimgemeenschappen. De sjiitische Hazara-minderheid maakt tussen de 10 en 20 procent uit van de overwegend soennitische bevolking van Afghanistan, dat 38 miljoen inwoners telt.

Eerder deze maand ontploften twee bommen in de sjiitische wijk Dasht-e-Barchi in Kaboel, waarbij ten minste zeven studenten omkwamen en verscheidene anderen gewond raakten.

Ook in Pakistan is IS weer steeds vaker actief. De lokale politie heeft donderdag een dreigingswaarschuwing afgegeven, waarin de inwoners van Faisalabad wordt geadviseerd ‘uiterst waakzaam te zijn’. Waar de dreiging precies uit bestaat, is niet bekendgemaakt.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: