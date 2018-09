Tientallen doden en gewonden door aanval bij militaire parade Iran

De autoriteiten spreken over zeker vier aanvallers, van wie er twee zijn gedood. Videobeelden tonen chaotische toestanden. Mannen in militaire uniformen liggen op de grond terwijl kogels door de lucht vliegen. Burgers proberen zichzelf ondertussen rennend in veiligheid te brengen.



Aanvallers - ook gekleed in militaire uniformen - zouden zowel op soldaten als burgers hebben geschoten. Meerdere slachtoffers zouden leden zijn van de Revolutionaire Garde, een elitekorps dat losstaat van de reguliere strijdkrachten. Volgens sommige berichten was een podium waar Iraanse functionarissen zich hadden verzameld het doelwit. Meer dan 53 mensen zouden gewond zijn geraakt.



De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een woordvoerder van de Revolutionaire Garde wees met een beschuldigende vinger naar extremisten die worden gesteund door Saudi-Arabië, de grote rivaal van het sjiitische Iran.