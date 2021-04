Tientallen doden en vermisten na noodweer en aardverschuivingen in Indonesië

15 miljoen doses Leids vaccin onbruik­baar na ongeluk in productie­pro­ces VS

1 april De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson heeft 15 miljoen doses van zijn coronavaccin moeten weggooien nadat was gebleken dat die onbruikbaar waren als gevolg van een fout in het productieproces, meldt The New York Times. De productie van het in Leiden ontwikkelde coronavaccin is nu vertraagd, omdat de Amerikaanse toezichthouder extra controles moet uitvoeren op de productielijn in de fabriek in Baltimore.