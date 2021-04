Tientallen doden na instorten tribune bij bedevaart Israël

Video Negen giraffen gered van zinkend eiland in Kenia

25 april Negen giraffen die gestrand waren op een ondergelopen eiland in Kenia, zijn in veiligheid gebracht. De laatste dieren, een kalfje dat in december op het eiland geboren werd en haar mama, maakten vorige week de trip naar veiligere oorden op het Keniaanse vasteland. Een hoop giraffen van een eiland krijgen? Dat is natuurlijk niet zo simpel. Het levert dan ook heel opvallende beelden op.