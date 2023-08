Tientallen gewonden door instortende tent tijdens storm in Zuid-Duitsland, komende dagen kans op overstromingen

150 liter regen per vierkante meter

Zondag wordt in het zuiden van Baden-Württemberg en Beieren nog meer zware regen verwacht. Hierdoor neemt het risico op overstromingen toe. Plaatselijke onweersbuien gaan gepaard met hevige regen en hagel. In korte tijd kan meer dan 50 liter regen per vierkante meter neerdalen. Het risico bestaat dat kelders vollopen en straten onder water komen te staan, zo waarschuwen Duitse meteorologen.

De neerslag in Zuid-Duitsland gaat zondag over in hevige aanhoudende regen en verspreidt zich via Franken naar Saksen en Brandenburg. Op enkele buien na blijft het in het zuiden en oosten van het land tot en met dinsdag erg nat. Vooral in Zuid-Beieren en in het zuidoosten van Baden-Württemberg valt 100 tot 150 liter regen per vierkante meter.