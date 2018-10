Tientallen jurken van deelneemsters Miss France-verkiezing verdwenen

Onder de gestolen jurken bevinden zich veel bruidstenues, waaronder de nauwsluitende witte bruidsjurk die de Frans-Rwandese Sonia Rolland droeg bij haar verkiezing tot Miss France 2000. Zij was de eerste winnares van Afrikaanse afkomst.

De inbrekers ontvreemden de veertig jurken uit het onderkomen van de organisatie van de Miss France-verkiezing in Saint-Cloud in het westelijk gelegen zestiende arrondissement van Parijs. ,,Een deel van mijn leven is verdwenen. Ik ben erg verdrietig. Het is verbazingwekkend dat inbrekers zulke jurken stelen, want dat is nogal omslachtig”, verklaarde Geneviève de Fontenay (86) van het Historisch Comité Miss France.

Dame met de hoed

De voorzitster, bijgenaamd ‘de dame met de hoed’ omdat ze steevast een hoofddeksel draagt, koesterde de unieke jurkencollectie in het hoofdkantoor van het Comité. Dat bevindt zich in hetzelfde gebouw als haar appartement. ,,Deze inbraak en diefstal raken mij recht in mijn hart. Met de collectie is een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de Miss France-verkiezing verdwenen”, aldus Fontenay.

De Endemol-groep is sinds 2002 eigenaar van het merk Miss France en van de verkiezingswedstrijd. Die wordt jaarlijks exclusief uitgezonden op TF1, de grootste particuliere tv-zender in Frankrijk. Het Historisch Comité Miss France bleef in handen van Geneviève de Fontenay.