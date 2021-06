Tientallen mensen naar herdenking voor Conings: Politie geeft toch toestemming

Amerikanen kunnen 143 ufo-meldingen niet verklaren

26 juni Van 143 ufo-meldingen die door het Amerikaanse ministerie van Defensie sinds 2004 zijn gedocumenteerd, is er maar één min of meer opgehelderd. Over de rest tasten de Amerikanen nog in het duister. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat sommige zogenoemde ongeïdentificeerde vliegende objecten van buitenaardse afkomst zijn.