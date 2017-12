Tijdperk voorbij: België verstuurt allerlaatste telegram

De telegram is in 1846 in België ingevoerd. RTT, de voorloper van Proximus heeft de dienst ruim 150 jaar aangeboden. In de loop der jaren nam het gebruik van het telegram geleidelijk aan af. Begin jaren negentig was het verkeer in België teruggevallen tot ongeveer een half miljoen telegrammen per jaar, in 2010 werden er nog maar 50.000 telegrammen verstuurd. De laatste maanden werd de telegramdienst van Proximus nog slechts door een tiental professionele klanten op regelmatige basis gebruikt.



De Belgische minister van Telecom Alexander De Croo stuurt om 21.29 uur het allerlaatste Belgische telegram. De minister bedankt in het laatste Belgische telegrambericht de medewerkers van Proximus voor meer dan 150 jaar telegramdienst: ,,Gelukkig nieuwjaar, bonne année 2018! Met dit laatste telegram komt einde aan een tijdperk. Bedankt Proximus." Proximus zal het laatste Belgische telegram begin volgend jaar aan verzamelaars aanbieden op een veilingsite. De opbrengst komt ten goede aan Child Focus.



In 2001 stopte KPN in Nederland met het versturen van het telegram. De Nederlander Rob van Hoof nam met zijn Groningse bedrijf Unitel de dienst toen over. Het bedrijf vervult in Nederland nog altijd de telegramdienst.