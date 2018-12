Time roept Jamal Khashoggi uit tot persoon van het jaar

Hoewel allen zijn uitgeroepen tot ‘persoonlijkheid van het jaar’, is Jamal Khashoggi de bekendste naam in het rijtje. Khashoggi, die onder meer voor The Washington Post werkte, was een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman en woonde in de Verenigde Staten. Hij werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel vermoord, even nadat hij daar naar binnen was gegaan.