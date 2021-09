Time top 100: Nederlandse klimaatadvocaat Cox bij meest invloedrijke personen van 2021

De Limburgse advocaat die Shell dit voorjaar op de knieën kreeg in de rechtszaak over de vermindering van de CO2-uitstoot, is door het Amerikaanse tijdschrift Time opgenomen in de top 100 van invloedrijkste mensen van 2021. Naast Roger Cox staan ook eurocommissaris Frans Timmermans en KNMI-klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh in de toonaangevende ranglijst.

‘26 mei 2021 kan de geschiedenis ingaan als een keerpunt in de richting van verantwoordelijkheid voor de fossiele brandstofindustrie en haar centrale rol bij het creëren van de klimaatcrisis die onze manier van leven bedreigt', schrijft de voormalige Amerikaanse vicepresident en voorzitter van het Climate Reality Project Al Gore in Time bij de uitleg waarom Cox een van de uitverkorenen is in de categorie Pioniers.

Lees ook Play Wereldwijd unicum: Shell moet uitstoot CO2 halveren

‘Terwijl de Amerikaanse olie- en gasbedrijven ExxonMobil en Chevron op die dag te maken kregen met ongekende berispingen van hun eigen aandeelhouders, hielp advocaat Roger Cox in Nederland een nog belangrijker precedent te scheppen: het winnen van een juridische strijd tussen David en Goliath tegen Royal Dutch Shell, waardoor het zijn uitstoot met 45 procent moet terugdringen tegen 2030.’

De uitspraak van de rechtbank in Den Haag veroorzaakte volgens Gore ‘schokgolven’ in bestuurskamers over de hele wereld. ,,Het was de eerste keer dat een bedrijf wettelijk aansprakelijk werd gesteld voor het akkoord van Parijs. De innovatieve aanpak van Cox, die optrad namens meer dan 17.000 Nederlandse burgers, was gebaseerd op de nieuwste klimaatwetenschap en sloeg een belangrijke weg in, die bedrijven over de hele wereld zou kunnen dwingen ambitieus op te treden om het welzijn van toekomstige generaties te waarborgen.’

‘Deze overwinning, gecombineerd met de eerdere historische zaak van Cox die de Nederlandse regering dwong haar uitstoot tegen 2020 met 25 procent te verminderen, laat zien dat we niet hoeven te wachten op langzame vooruitgang op het gebied van immateriële doelen. We hebben het vermogen - en het precedent - om nu concrete klimaatactie te eisen’, aldus de oud-vicepresident van Bill Clinton.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Advocaat Roger Cox van Milieudefensie in de rechtbank tijdens de tweede hoorzitting in de klimaatzaak tegen Shell. © ANP

Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans, tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie, dankt zijn plek in dezelfde categorie van de top 100 van invloedrijkste personen aan zijn lancering van het Fit for 55-programma in de Europese Unie. ‘Een ambitieus pakket regelgevingsinstrumenten om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 55 procent te verminderen, een belangrijke mijlpaal in de richting van het doel om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken', schrijft Christiana Figueres. Ze is medeoprichter van Global Optimism en voormalig uitvoerend secretaris van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering.

‘De langetermijnwinst van het beleid is duidelijk en overtuigend. Hoewel de uitvoering op korte termijn veel uitdagender is, zet Timmermans zich in voor rechtvaardigheid in de transitie. Hij wandelt waar weinigen zich hebben gewaagd, maar waar alle naties moeten volgen’, aldus Figueres.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Frans Timmermans tijdens de presentatie van het 'Fit for 55'-pakket in het Europees Parlement in Straatsburg. © Reuters

Van Oldenborgh

Klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI is opgenomen in categorie Vernieuwers. Hij deelt zijn plek in de top 100 met de Duitse klimatoloog Friederike Otto. ‘Vele jaren was de standaard in nieuwsberichten over orkanen en hittegolven dat geen enkele gebeurtenis in verband kon worden gebracht met klimaatverandering , hoewel wetenschappers zeiden dat dit soort natuurverschijnselen vaker voorkomen door de opwarming van de aarde. Dankzij Friederike Otto en Geert Jan van Oldenborgh en hun collega’s van het World Weather Attribution- project kunnen we nu met een veel grotere zelfverzekerdheid spreken. Deze zomer bijvoorbeeld, toen een enorme hittegolf records verbrijzelde in het noordwesten van de VS en Canada, gaf hun team snel een diepgaande statistische analyse die concludeerde dat de hitte ‘vrijwel onmogelijk was zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering', licht de Amerikaanse journalist, schrijver en milieuactivist Bill McKibben de selectie van de twee toe.

‘Ze hebben onderzoekers van over de hele wereld bijeengebracht die in staat zijn om snel te reageren, in tegenstelling tot de al even cruciale jarenlange analyses van mondiale systemen die zijn uitgevoerd door de wetenschappers van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering. Die snelheid zorgt ervoor dat mensen die over de steeds sneller wordende reeks rampen lezen, steeds vaker de belangrijkste informatie krijgen: die komt van ons’, aldus McKibben die uitvoerig heeft gepubliceerd over de opwarming van de aarde.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Geert Jan van Oldenborgh. © Oxford University

Beroemdheden

In de top 100 van invloedrijkste personen staan vanzelfsprekend ook beroemdheden zoals Harry en Meghan. Ze kregen voor hun project Archewell, genoemd naar hun zoon Archie, een plek in de categorie Iconen, omdat ze gemeenschappen over de hele wereld verbinden. In dezelfde categorie staan ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny en de Amerikaanse zangeres Britney Spears.

In de categorie Leiders staan onder andere de Amerikaanse president Joe Biden, vicepresident Kamala Harris, de Chinese leider Xi Jinping en Donald Trump.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: