Toch Amerikaanse militairen gewond bij Iraanse raketaanval

Mysterieu­ze longziekte China eist tweede dode

3:58 In China heeft een mysterieuze longziekte een tweede dode geëist. Dat hebben de autoriteiten donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een 69-jarige man die woensdag overleed in de Centraal-Chinese stad Wuhan, aldus de lokale gezondheidscommissie. In Wuhan werd de ziekte vorige maand ook voor het eerst vastgesteld.