Toch meer schutters op JFK? Oude lijfwacht doet officiële lezing beruchte moord wankelen

Landis is nu 88 jaar en deed nooit eerder zijn verhaal. Volgende maand komt boek met zijn herinneringen uit. En als zijn geheugen correct is, brengt dat de officiële lezing van de gebeurtenissen aan het wankelen.

Eigen houtje

Om die theorie te onderbouwen stelde de commissie dat één van de afgevuurde kogels Kennedy in zijn rug raakte, er via zijn keel uitkwam en vervolgens meerdere verwondingen (aan rug, borst, pols en dijbeen) veroorzaakte bij de Texaanse gouverneur John B Connally jr.. Vanwege de bijzondere zigzag-route en het feit dat de kogel nagenoeg onbeschadigd bleef, doopten critici dit de ‘magic bullet theory’.

Andere schutter

,,Als het waar is wat hij zegt, en ik neig dat te geloven, dan heropent dit de vraag of er een tweede schutter was, of misschien wel meer”, reageert James Robenalt, auteur van verschillende geschiedenisboeken. ,,Als de kogel die wij kennen als de magische kogel al tot stilstand kwam in de rug van Kennedy, dan betekent het dat de kern van het Warren-onderzoek niet klopt.”