Toenadering: Merkel en Poetin willen een vredesmissie in Oekraïne

Merkel zei dat de volgende stap is om een mandaat van de VN te vragen voor zo'n vredesmacht. Ze gaat overleggen met de Oekraïense president Petro Porosjenko. In Oost-Oekraïne is het al een paar jaar onrustig. De onrust ontstond tegen de achtergrond van de Russische annexatie van de Krim, in 2014. Dat gebeurde in reactie op de Maidan-protesten in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Poetin ontving Merkel in zijn zomerresidentie in de badplaats Sotsji. De twee leiders spraken verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië en de 'nucleaire deal' met Iran, die onlangs werd opgezegd door de Amerikaanse president Trump. Duitsland en Rusland willen de afspraken met Iran juist in stand houden.

Strategische relatie