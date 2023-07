Toenemende onvrede onder Israëliërs: ‘Als we zo doorgaan, denk ik dat land niet kan blijven bestaan’

Zedenpoli­tie is terug in Iran, maar vrouwen blijven bloots­hoofds: ‘We zijn hard geslagen’

De Iraanse zedenpolitie is weer actief in de straten van het land, op zoek naar vrouwen die de hoofddoek niet conform de voorschriften dragen. Na de massale protesten volgend op de dood van Masha Amini (22) was de zogenaamde Gasht-e-Ershad (moraliteitspolitie) tien maanden lang nauwelijks zichtbaar.