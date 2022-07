Toenemende verdeeldheid in Hooggerechtshof VS: waardoor komt het?

Het hof waar het hier over gaat, is hoogste federale hof in de Verenigde Staten. Elke staat heeft weliswaar zijn eigen hooggerechtshof, maar er is er maar eentje dat zich uitspreekt over federale (landelijke) zaken. Tegen een uitspraak is geen beroep mogelijk. Er mag nog wel een verzoek tot herziening worden ingediend, maar dat hoeft het hof niet te honoreren.