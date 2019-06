Toeristen ontzet door dode vrouw in Ganges, Indiërs kijken niet op of om

Jaiswal brengt verschillende groepen samen om verdere vervuiling van de Ganges tegen te gaan. ,,Deze heilige rivier is in feite een open riool.’’ Hij wijst ons de plekken aan waar het riool de rivier inloopt. ,,Hier is niks gefilterd of gezuiverd aan.’’ Een grote stroom vloeibare stront loopt zo de rivier in. Honderd meter verderop neemt een moeder met haar dochter een bad in de rivierbedding. ,,Van 80 procent van de huishoudens eindigt het toilet hier in de rivier.” En dan te bedenken dat India 1,3 miljard inwoners heeft.



,,Dit is dodelijk voor de toekomst van ons land”, zegt Sushmita Sengupta. Ze is directeur bij het Centre of Science and Environment in India en haar ogen spuwen vuur als het thema ter sprake komt. ,,In het gebied van de Ganges wordt het grondwater aangevuld door de rivier. Als je dan een vervuilde rivier hebt, betekent het dat je grondwater ook vervuild raakt en dat is wat de mensen drinken. Met dat vervuilde water is er geen weg terug. Je kan onder de grond het water niet zomaar reinigen.” De cijfers die ze overlegt zijn schokkend: in India sterven 500.000 kinderen per jaar door het drinken van vervuild drinkwater.



Toch lijkt India slechts een voorbeeld voor een mondiaal probleem. Wereldwijd ontbreekt het maar liefst 2,3 miljard mensen een fatsoenlijke sanitaire voorzieningen. Dat is één op de drie. ,,Dat zijn allemaal mensen die indirect hun potentieel schone drinkwater vervuilen”, vervolgt Sengupta. ,,Er moet echt iets veranderen anders verdrinken we in onze eigen stront.”