Toespraak Poetin sprak boekdelen, er is paniek in het Kremlin: ‘Het is erop of eronder’

met video Dit Oekraïense dorp is bevrijd van de Russen, maar de prijs is hoog

Neskoetsjne was het eerste dorp dat het Oekraïense leger vorige week wist te heroveren op de Russen. Maar de prijs voor de bevrijding is hoog. Correspondent Jan Hunin is, in het kielzog van de soldaten, één van de weinige levende wezens ter plaatse en ziet de rampzalige gevolgen voor het dorp.