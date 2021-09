Topadviseur president Oekraïne beschoten met automatisch wapen

De topadviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski lijkt het doelwit te zijn geworden van een moordaanslag. De auto van Sergej Sjefir is volgens de autoriteiten in de buurt van hoofdstad Kiev beschoten met een automatisch wapen. Hij zou de aanval hebben overleefd.

Een lokale televisiezender berichtte dat zeker negentien kogelgaten te zien waren in het voertuig. ,,Meer dan tien kogels hebben de auto geraakt. De chauffeur raakte ernstig gewond”, zei een adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken op Facebook.

De autoriteiten traden niet in detail over de toestand van Sjefir, maar volgens een parlementariër van de partij van Zelenski heeft de topadviseur de aanslag overleefd. ,,Ik heb hem kort gesproken. Alles is goed. Hij leeft nog”, zei politicus Davyd Arakhamia volgens het Russische persbureau RIA Novosti.

Het is nog onduidelijk waarom de auto met Sjefir onder vuur is genomen. Een andere adviseur van Zelenski, Mychajlo Podoljak, zei tegen persbureau Reuters dat er mogelijk een verband is tussen de aanslag en de wijze waarop Zelenski de machtige elite aanpakt. De president beloofde bij zijn aantreden corruptie te bestrijden en ook de invloedrijke oligarchen niet te ontzien.

Van komiek naar president

De 57-jarige Sjefir werkte al samen met Zelenski toen de huidige president nog een komiek was met een eigen televisieprogramma. Zelenski speelde in de serie Dienaar van het Volk een docent die het tot president schopt. De naam van de show is nu ook de naam van zijn politieke partij.

Sjefir was als schrijver en producent betrokken bij de hitserie. Hij wordt nu gezien als rechterhand van de president, die zelf in de Verenigde Staten is om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen.

