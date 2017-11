'Topfitte' Berlusconi (81) is klaar voor comeback

,,Silviooooo! Silvio!!" Het publiek in het congrescentrum in Catania (Sicilië) begroet oud-premier Berlusconi alsof het een oude vriend is. Zijn leeftijd is moeilijk in te schatten, omdat Berlusconi met kunstgrepen aan zijn lichaam de tijd probeert stil te zetten. Afgelopen september werd hij 81. Na een openhartoperatie vorig jaar voelt hij zich naar eigen zeggen nu 'topfit'.



Mariagrazia Anzalone (39) is samen met haar moeder uit Salerno gekomen. Ze zijn die morgen nog naar de kapper gegaan om goed voor de dag te komen. Mariagrazia: ,,Het is een echte gentleman. Hij houdt van mooie vrouwen." Haar moeder knikt driftig. Ze hoopt dat ze hem even kan aanraken. ,,Of misschien wel even omhelzen!"