Topman mijnbouwreus weg na vernietiging Aborignal-erfgoed

Toestand Berlusconi stabiel: oud-pre­mier kreeg dubbele longontste­king door corona

7 september De gezondheidstoestand van Silvio Berlusconi is stabiel, zo laat zijn lijfarts weten. De bijna 84-jarige oud-premier van Italië ligt sinds vrijdag met een door Covid-19 veroorzaakte dubbele longontsteking in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan. Zijn arts is gematigd positief, maar wil nog ‘geen victorie kraaien’.