Topviroloog vernietigend over coronabeleid in België: ‘Dit is een recept voor een ramp’

Topviroloog Marc Van Ranst, die geen deel meer uitmaakt van het adviesorgaan in België, uit in een bericht op sociale media zijn ongenoegen over de ‘we zijn het beu’-modus en ‘we moeten leren leven met het virus’-boodschap van de beleidsmakers. Hij pleit voor het scherpstellen van de maatregelen. ,,We hebben nood aan een nieuw contract dat de puntjes op de i zet, niet aan mensen die het draagvlak ondergraven door in open brieven te stellen dat de maatregelen erger zijn dan de kwaal.”

,,Een paar weken geleden werden de virologen uit het adviesorgaan gezet, en vervangen door mensen die de maatregelen wel zouden versoepelen”, schrijft Van Ranst op Twitter. ,,Op dat moment kunnen de virologen enkel waarschuwen dat dit een gevaarlijke strategie is.”

Volgens experts haalt de nieuwe adviesraad zomaar de bezem door de bestaande coronaregels. Ook moet de communicatie volgens hen veel strakker. ,,We hebben een reset nodig”, zegt infectiologe Erika Vlieghe, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. ,,Welke regels hebben we echt nodig? En welke zijn minder belangrijk?” Het idee is dat de terugkeer naar de essentie de duidelijkheid van de maatregelen zal verhogen en daarmee ook het draagvlak bij de bevolking.

Lawine aan open brieven

Van Ranst hekelt de boodschap van beleidsmakers dat we ‘met het virus moeten leren leven’ en dus de maatregelen moeten versoepelen om de situatie te kunnen volhouden. ,,Een lawine aan open brieven noemde de coronamaatregelen onnodig, overbodig, en ‘erger dan de kwaal’. In hun open brieven werden de experten afgemaakt. Het netto resultaat: het draagvlak voor de coronamaatregelen is welbewust weggeveegd. En dan doet de epidemie wat epidemieën meestal doen wanneer ze een kans krijgen: de epidemie explodeert en de curve gaat pijlsnel omhoog.”

De viroloog waarschuwt voor de combinatie van een stijgende curve en een ‘versoepelings-mindset’ bij beleidsmakers, adviesorgaan en bevolking. Voeg daar nog de aanslepende regeringsvorming aan toe en je hebt ‘een recept voor een ramp’, vreest Van Ranst. ‘Hoog tijd voor actie, verdorie!’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

,,We zitten duidelijk in ons land met een probleem: we hebben een overheid die eigenlijk zegt ‘we zijn met de regeringsvorming bezig en dit is niet onze eerste prioriteit’. Ik ben zeker dat ze dat gaan ontkennen, maar het is de realiteit. We hebben bij de overheid en in open brieven een klimaat gecreëerd die de maatregelen overdreven vond en versoepelingen ging vragen, alle experten waren grote idioten. Dan neem je actief het draagvlak weg”, legt Van Ranst verder uit bij VTM NIEUWS.

,,Ik weet dat sommige excessen al lang hadden moeten weg zijn. In sommige gemeenten mondmaskers dragen waar je niemand anders ziet, was absoluut geen goede maatregel. Dat draagvlak is er ook niet meer. Wanneer je in adviesorganen mensen inzet waarvan je weet dat ze de maatregelen wel zullen versoepelen, dan heb je op een bepaald moment een probleem. Dan doen epidemieën wat epidemieën doen: exponentieel stijgen", aldus Van Ranst.

Quote Wij kunnen allemaal de maatrege­len beu zijn, dat virus is ons niet beu Marc Van Ranst

Op de vraag of er in het nieuwe adviesteam te weinig virologen zijn overgebleven, antwoordt Van Ranst: ,,In het belangrijkste adviesorgaan zijn de virologen momenteel de invallers. We moeten toch ongelooflijk veel overvloed aan mensen hebben om experts met bijna 100 jaar ervaring in epidemiebestrijding te weren uit een belangrijk adviesorgaan.”

,,Wanneer je met een mindset van versoepelingen verdergaat en niet onmiddellijk een alternatief hebt, dan geef je dat virus kansen. Wij kunnen allemaal de maatregelen beu zijn, dat virus is ons niet beu.”