Tornado scheert rakelings langs Nederland

Op beelden die via Twitter verspreid werden is goed te zien hoe de kolkende tornado over het land raast. Volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza is het geen kleintje: ,,Dit is wel een pittige, ja. In doorsnede is hij ook erg breed, breder dan gebruikelijk."

Grote instabiliteit

Klaassen wijst erop dat het vrij bijzonder is om dit soort tornado's hier te zien. ,,Ze gaan samen met zware buien en een grote instabiliteit in de atmosfeer'', aldus de weerman. ,,Door een sterke opwaartse stroming en grote verschillen in windsnelheid op diverse hoogtes kan lucht gaan rollen en vervolgens kantelen. Dan spreek je van een tornado. Hij is nu net langs Nederland getrokken, maar voor hetzelfde geld was hij 20 kilometer verderop ontstaan en had hij Nederland wel aangedaan."



Gemiddeld komen er in Nederland één à twee tornado's per jaar voor, maar dan wel van een vrij zwakke aard. De laatste echt hevige tornado was in 1992, toen Ameland werd getroffen. Daarbij viel toen één dode. In 1967 raasde er een zeer zware windhoos over een camping in het Brabantse Chaam, wat aan twee mensen het leven kostte.