Tot levenslang veroordeelde duikbootmoordenaar opgepakt na ontsnapping

Peter Madsen, de uitvinder die tot levenslang is veroordeeld voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, is vanmiddag opgepakt nadat hij was ontsnapt uit de gevangenis in Albertslund. De politie wist hem in te rekenen na een grootschalige actie waarbij ook bomexperts betrokken waren.

Madsen werd volgens de krant Ekstra Bladet op zo’n 500 meter van de Herstedvester-gevangenis tegen een hek gedreven, en gedurende enkele uren onder schot gehouden door agenten. Hij had een ‘riemachtig voorwerp’ bij zich, waarmee hij ook gedreigd zou hebben in de gevangenis. De politie heeft bomexperts en een hond ingeroepen om de situatie te beoordelen. Of het daadwerkelijk om een bom ging, is nog niet bekend.



De Deen werd in 2018 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de gruwelijke moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, aan boord van zijn zelfgemaakte duikboot. Hij bekende de moord in 2017.



De autoriteiten hebben Madsen naar eigen zeggen afgevoerd en onderzoeken het gebied. Later vandaag houdt de politie een persconferentie over de uitbraak.

Volledig scherm Peter Madsen © ANP Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst ingezet © AP

Ontsnappingsplannen

Volgens EkstraBladet had Madsen al eerder plannen om te ontsnappen uit de gevangenis. Om dat te beletten is hij meermaals in een isoleercel geplaatst.



De advocaat van Madsen, Betina Hald Engmark, zegt dat ze geen contact met hem heeft gehad.

Duikboot

De zaak deed destijds veel stof opwaaien. Kim Wall was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens laatste vinding, een duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen.



Eerst zei Madsen dat hij Wall levend aan land had gezet, daarna dat ze stierf omdat er een zwaar valluik op haar hoofd kwam en uiteindelijk dat ze omkwam door verstikking, omdat door een ongeval uitlaatgassen in de duikboot waren terechtgekomen. Justitie had al snel bewijs waaruit bleek dat hij de journaliste eerst had gemarteld en daarna had vermoord.

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm Kim Wall © AFP

Volledig scherm De omgeving is afgezet © AFP