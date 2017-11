Totaalverbod op abortus in Brazilië

In het overwegend rooms-katholieke land gelden al strenge abortuswetten. De commissie, die grotendeels bestond bestond uit leden van confessionele partijen, was oorspronkelijk bijeen om uitbreiding van het zwangerschapsverlof te bespreken. De tegenstem tegen de strengere wetgeving kwam van het enige vrouwelijke lid in de commissie, een lid van de arbeiderspartij.



De christelijke partijen, die in het parlement een meerderheid hebben, pleitten de afgelopen jaren al meermalen voor strengere abortuswetten.



Herziening van de abortuswet vereist een twee derde meerderheid in beide kamers. Waarnemers denken dat het mogelijk is dat invoering van deze wet wordt uitgeruild met wetsvoorstellen van andere partijen.