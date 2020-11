Traditie in ere hersteld: deze viervoeters worden ook nieuwe inwoners Witte Huis

De meeste presidenten van de VS namen minstens één huisdier - vaak honden en katten - mee naar het presidentiële verblijf in de Amerikaanse hoofdstad. John Adams, de tweede president in de geschiedenis van de VS en de eerste die in het Witte Huis ging wonen, startte de traditie en bracht zijn tijd in de ambtswoning door met een verzameling aan huisdieren, waaronder drie honden en twee paarden. Hij was president van 1797 tot 1801.



Meer recent introduceerde Barack Obama honden Bo en Sunny, had George W. Bush drie honden (Spotty, Barney en Miss Beasley) en een kat (India ‘Willie’) en koos ook Bill Clinton met hond Buddy en kat Socks voor dierlijk gezelschap in het Witte Huis.