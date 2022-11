Traditionele gratie voor twee Amerikaanse kalkoenen, maar lang zullen ze niet leven

President Biden schenkt vanmiddag ter gelegenheid van Thanksgiving Day gratie aan twee kalkoenen uit Noord-Carolina. De dag waarop God in de Verenigde Staten en Canada wordt bedankt voor de oogst van dit jaar, is ook de dag waarop traditioneel vooral veel kalkoen wordt gegeten.

Gratie dus, voor twee kalkoenen die ‘niets verkeerds hebben gedaan’, zo voegde een Amerikaanse journalist er veelzeggend aan toe. Bij Thanksgiving hoort een ceremonie met kalkoenen die in een luxe hotelkamer mogen logeren in Washington, om vervolgens op een persconferentie te worden gespaard door de Amerikaanse president.

Twee vogels uit Noord-Carolina hebben dit jaar geluk. Ze zijn de winnaars van regionale voorselecties. Hun namen zijn nog geheim, wat ook hoort bij het gebeuren. Amerikaanse media maken zich op voor een zonnig feestje bij het Witte Huis. Na hun presidentiële gratie gaan beide dieren naar de Universiteit van Noord-Carolina, waar ze dan oud mogen worden.

Toch is er meer en meer te doen rond de kalkoenenceremonie. Daarbij gaat het vooral om de leefomstandigheden van veel Amerikaanse kalkoenen.

De geschiedenis van de kalkoenenceremonie

De onafhankelijke Amerikaanse staatsradio NPR dook in de geschiedenis van het bizarre gratiefenomeen en merkte op dat - hoewel sommige recente presidenten claimden dat de traditie veel verder teruggaat - toch echt pas in 1963 een kalkoen geregistreerde presidentiële genade ontving. Het 20 kilo zware dier werd destijds voor de bakoven gepresenteerd aan president John F. Kennedy. ,,We laten deze gewoon groeien”, besloot die.

Daarvoor en daarna werden presidenten geacht de geschonken kalkoen met hun gezin te nuttigen, want de gulle gever, de Nationale Federatie van Kalkoenboeren, wilde zo vooral de consumptie van de vogels bevorderen. De rol van de federatie wordt steeds kritischer bekeken, want de organisatie doneert jaarlijks tonnen aan de grote politieke partijen in de Verenigde Staten. Het doel: meer welwillendheid voor de wensen in de branche. Vorige jaar werd 140.000 besteed aan het lobbyen bij de federale regering, voor extra financiële steun vanwege corona.

Reagan

John F. Kennedy liet zijn kalkoen leven, maar zou nooit het woord gratie (pardon) hebben uitgesproken. De eerste die dat wel deed was Ronald Reagan in 1987. Volgens NPR maakte hij een grap die de aandacht moest afleiden van het toen spelende Iran-Contra Schandaal. Tijdens de kalkoenpresentatie werd de president gevraagd gratie te verlenen aan twee kopstukken in de illegale wapenverkoop aan Iran, onder wie Oliver North. Reagan, die de kalkoen van dat jaar al aan een kinderboerderij had toegezegd, legde een link met de kalkoen die voor hem stond. Vervolgens ging de gratie een eigen leven leiden.

Volledig scherm Vorig jaar was kalkoen 'Pindakaas' de gelukkige. © AFP

Korte duur

Overigens is de gratie vaak van korte duur voor de gelukkigen zelf. ,,Kalkoenen worden gefokt voor de tafel, niet voor een lang leven”, vertelde een man die presidentiële kalkoenen opving ooit aan CNN. De Humane League, een internationale non-profitorganisatie die zich inzet om een ​​einde te maken aan het misbruik van dieren die voor voedsel worden gehouden, stelt vandaag dat de gratie en vrijheid voor de presidentiële kalkoenen in schril contrast staat met het beroerde leven op de fabrieksboerderijen, waar kalkoenen die van nature sociale en speelse vogels zijn door overbevolking veranderen in agressieve dieren.

De organisatie geeft vijf redenen waarom Amerikanen dit jaar de kalkoen niet zouden moeten willen eten.

1. De dieren zitten bovenop elkaar in fabrieksboerderijen.

2. Amerika kent nog altijd geen federale dierenwelzijnsregels voor kalkoenen.

3. De wreedheid tegen de dieren: om te voorkomen dat ze elkaar beschadigen - en daardoor minder waard worden - zouden snavels van kalkoenen vaak worden ingeknipt. Ook scherpe klauwen worden verwijderd.

4. De zorgwekkend grote hoeveelheid ammoniak in de stallen vanwege overbevolking en slechte ventilatie.

5. Veehouderijen zijn een belangrijke oorzaak van klimaatopwarming.

De laatste jaren groeien verschillende Amerikaanse bedrijven door een vleesvrije Thanksgiving aan te bieden. Ook komen er steeds meer organisaties die kalkoenen adopteren voor een lang leven op een diervriendelijke boerderij. Hun levensverhalen worden bijgehouden op een speciale website.

Thanksgiving Dankzeggingsdag is de nationale feestdag in de Verenigde Staten en Canada waarop de hemel (God) wordt bedankt voor de goede oogst van dat jaar. Bij ‘Thanksgiving’ hoort de hierboven besproken kalkoenenceremonie. Het is een feestje met een niet zo lange traditie, waarover de laatste jaren meer en meer vragen worden gesteld in de Amerikaanse media. Eigenlijk is het sparen van twee kalkoenenlevens namelijk hét PR-moment van de machtige Amerikaanse kalkoenindustrie, die jaarlijks 200 miljoen dieren produceert voor menselijke consumptie. De waarde ervan voor de Amerikaanse economie wordt geschat op ruim 24 miljard dollar. Eén op de vijf wordt verorberd tijdens Thanksgiving Day-maaltijden.