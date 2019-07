Transgender (17) gaat voor het eerst uit als meisje en wordt meteen meegelokt en verkracht

Verbazing in Vaticaan na openen graven: verdwenen Emanuela (15) nog altijd spoorloos

14:18 In de zoektocht naar overblijfselen van twee tieners die sinds 1983 spoorloos zijn, zijn in het Vaticaan twee graven geopend op de oude en kleine Teutoonse begraafplaats naast de Sint-Pieterskerk. De graafwerkzaamheden hebben het mysterie enkel groter gemaakt. Niet alleen is er niets van de tienermeisjes aangetroffen, er was ook niets terug te vinden van de twee Duitse vrouwen van adel die in de graven hadden moeten liggen. Dat zorgde voor grote verbazing.