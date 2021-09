Trein ontspoort in VS, 3 doden en tientallen gewonden

VN-vluchtelin­gen­baas: VS-uitzettin­gen Haïtianen mogelijk onwettig

22 september De massale uitzetting van Haïtianen uit de Verenigde Staten zonder vaststelling of ze bescherming behoeven kan in strijd zijn met het internationaal recht, zei dinsdag Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties, in een verklaring.